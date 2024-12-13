Лука Бресель выигрывает в 1/8 финала на турнире Scottish Open 2024

Бельгиец Лука Бресель серьезно взялся за дело и одержал захватывающую победу над Дином Джуньху, Марк Аллен нанес поражение Джеку Лисовски, а Крис Уокелин нокаутировал Сина Цзыхао в 1/8 финала Scottish Open 2024, сообщает WST Лука Бресель (фото: WST)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.