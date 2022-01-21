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Российский дизайнер Артемий Лебедев попал под санкции Зеленского

Российский дизайнер Артемий Лебедев попал под санкции Зеленского

Ограничения касались ряда иностранных компаний, в частности, российских, а также отдельных граждан. Так, под санкции попали дизайнер Артемий Лебедев и полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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