15 человек, которые наивно решили, что лучше сэкономить на парикмахере, и взялись за ножницы

Все мы когда-то ошибались, а потом жалели о случившемся. Одни переживали, что выбрали плохую работу, другие то и дело сожалеют о выборе партнера, а третьи просто чересчур поверили в свои силы и не стали идти к парикмахеру.
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