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Бывшую сотрудницу банка из Южно-Сахалинска обвиняют в краже 6 млн рублей клиента

Бывшую сотрудницу банка из Южно-Сахалинска обвиняют в краже 6 млн рублей клиента

В Долинске сотрудница банка похитила крупную сумму у клиента.Прокуратура Сахалинской области сообщила, что  женщину обвинили в незаконном получении сведений банковской тайны, неправомерном доступе к компьютерной информации и краже.

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