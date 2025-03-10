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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Сотрудники Росгвардии рассказали, от кого охраняют остров Кижи

Специалисты двух ведомств несут службу на заповедном острове круглосуточноФото "RuNews"   Памятники культурного наследия острова Кижи находятся под круглосуточной охраной ЮНЕСКО и двух республиканских ведомств : Росгвардии и МЧС.

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