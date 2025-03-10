Сотрудники Росгвардии рассказали, от кого охраняют остров Кижи

Специалисты двух ведомств несут службу на заповедном острове круглосуточноФото "RuNews" Памятники культурного наследия острова Кижи находятся под круглосуточной охраной ЮНЕСКО и двух республиканских ведомств : Росгвардии и МЧС.
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