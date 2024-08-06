Экономист рассказал, что с начала года «борщовой набор» в России подорожал на 42 процента

В этот список входят картофель, капуста, морковь, репчатый лук и свекла «Борщовой набор» в России, который позволяет оценить доступность овощей для разных категорий россиян, подорожал с января на 42,2%, заявил РИАМО экономист Константин Калугин.
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