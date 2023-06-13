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Синоптик Вильфанд назвал дату «решительного наступления лета»

Синоптик Вильфанд назвал дату «решительного наступления лета»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС спрогнозировал даты возвращения летней погоды в Москву.

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