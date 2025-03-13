Гандболистка Медведева: в Норвегии у нас с мужем могли забрать детей

Бывшая гандболистка норвежского "Лаврика" Ольга Медведева рассказала, что они с мужем приняли решение вернуться в Россию из Норвегии в 2024 году из-за того, что в Норвегии у них могли отобрать детей, передает Handballfast.
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