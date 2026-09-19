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Удмуртия сократила госдолг ещё на 2,5 млрд рублей

Удмуртия сократила госдолг ещё на 2,5 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. 18 сентября Минфин Удмуртии погасил задолженность по государственным облигациям, выпущенным в 2016 году.

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