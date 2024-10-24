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WSJ: Трамп обходит Харрис на 2 процентных пункта в предвыборной гонке

WSJ: Трамп обходит Харрис на 2 процентных пункта в предвыборной гонке

TASS/AP/Evan Vucci Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обходит свою конкурентку от Демократической партии вице-премьера США Камалу Харрис на 2 процентных пункта в предвыборной гонке, следует из опроса газеты Wall Street Journal.

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