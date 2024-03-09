Военные инженеры провели урок Мужества для учащихся подшефной школы и юнармейцев города Мариуполя

В ходе мероприятия саперы рассказали ребятам об опасности неразорвавшихся боеприпасов, пехотных и противотанковых мин, суббоеприпасов кассетных снарядов используемых украинскими националистами, замаскированных под бытовые вещи взрывных устройствах и правилах поведения при их обнаружении.