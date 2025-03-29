Российские войска освободили значительную часть села Разлив к юго-западу от пгт Константинополь

Российские Вооружённые силы продолжают освобождать территорию Донбасса от оккупации. В результате успешных действий ВС РФ продвинулись юго-западнее ранее освобождённого пгт Константинополь и, войдя в село Разлив, заняли его значительную часть.
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