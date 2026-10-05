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Царьград

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В Нижегородской области на 5 дней изменится расписание 4 электричек

В Нижегородской области на 5 дней изменится расписание 4 электричек

На пять дней с 5 по 10 октября в Нижегородской области изменится расписание четырёх пригородных поездов на маршруте Сухобезводное — Лапшанга — Сухобезводное.

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