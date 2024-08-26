Дочь Машкова рассказала, что жалеет о потере работы в России

Дочь известного актера Владимира Машкова, Мария, недавно поделилась своими мыслями о переезде в США. По ее словам, она начала этот путь еще в 2011 году, когда приехала в Лос-Анджелес и познакомилась с педагогом местной актерской школы.
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