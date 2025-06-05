Меньше половины россиян отнеслись бы к смене ударения в слове «звонит» негативно

Абсолютное большинство опрошенных россиян считают важным соблюдение правил русского языка. По мнению каждого второго респондента, норма русского языка — это то, что предписывают словари и языковеды, а не то, как говорит большинство жителей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии