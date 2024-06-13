Куда сходить: интересные мероприятия 14 июня в Крыму

ТЕАТР Крымский академический русский драматический театр им. Горького (Симферополь, ул. Пушкина, 15) Спектакль «Любовь к одному апельсину» 6+ 14 июня, 9:30, 11:00 «Король Сильвио очень обеспокоен болезнью своего сына Тартальи.
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