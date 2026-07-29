Trump Admin Asks SCOTUS To Revive Mail-In Voting Order Ahead Of Midterms Authored by AG News Staff via American Greatness, The Trump administration asked the Supreme Court on Monday to let the president's mail-in voting executive order take effect ahead of the midterms, after a federal appeals court sided with Democrat-led states seeking to keep it blocked just months before Election Day.
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