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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцу перенесли рейс домой на несколько дней из-за коллапса в аэропортах Москвы

Барнаульцу перенесли рейс домой на несколько дней из-за коллапса в аэропортах Москвы

Проблемы вызваны атакой ВСУ на Московскую область Жителю Барнаула перенесли рейс в родной город на три дня из-за коллапса в аэропортах Москвы.

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