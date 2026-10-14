Барнаульцу перенесли рейс домой на несколько дней из-за коллапса в аэропортах Москвы

Проблемы вызваны атакой ВСУ на Московскую область Жителю Барнаула перенесли рейс в родной город на три дня из-за коллапса в аэропортах Москвы.
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