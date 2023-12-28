В Гагарине не могут ввести в эксплуатацию мост, который никак не могут отремонтировать

Договор с подрядчиком будет расторгнут Движение по мосту в Гагарине, который находился в аварийном состоянии и который должны были отремонтировать в «максимально короткие сроки», не откроют до конца года.
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