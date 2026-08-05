«Это сплачивает»: Гарик Харламов объяснил, почему любит ходить в кинотеатры

Актер и юморист Гарик Харламов предпочитает смотреть фильмы именно в кинотеатре, а не дома. По словам артиста, совместный поход в кино помогает близким провести время вместе и обсудить впечатления после просмотра.
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