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Пятый канал

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«Это сплачивает»: Гарик Харламов объяснил, почему любит ходить в кинотеатры

«Это сплачивает»: Гарик Харламов объяснил, почему любит ходить в кинотеатры

Актер и юморист Гарик Харламов предпочитает смотреть фильмы именно в кинотеатре, а не дома. По словам артиста, совместный поход в кино помогает близким провести время вместе и обсудить впечатления после просмотра.

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