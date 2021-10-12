smi.today

1 643 подписчика

В Киргизии оценили степень изношенности оборудования энергосектора

В Киргизии оценили степень изношенности оборудования энергосектора

Уровень изношенности оборудования и сетей энергосектора Киргизии оценил министр экономики и финансов республики Алыкбек Жапаров, 11 октября сообщает ИА REGNUM.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх