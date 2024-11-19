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Финал командного студенческого соревнования «Высшая лига дебатов» пройдет в городе

Финал командного студенческого соревнования «Высшая лига дебатов» пройдет в городе

В столице близится к завершению соревнование студенческих команд «Высшая лига дебатов». Проект «Дебаттл», инициированный с целью выявления сильнейших ораторов города, собрал представителей дебат-клубов московских вузов и колледжей.

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