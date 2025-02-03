Мошенники стали массово рассылать поддельные квитанции ЖКУ, которые невозможно отличить от настоящих ❗️❗️❗️❗️ Аферисты раскидывают их по почтовым ящикам.
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Мошенники стали массово рассылать поддельные квитанции ЖКУ, которые невозможно отличить от настоящих ❗️❗️❗️❗️ Аферисты раскидывают их по почтовым ящикам.