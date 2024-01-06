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Рождественский Котопёс: возьми из приюта нежную собаку Малышку или ласкового кота Фокуса

Рождественский Котопёс: возьми из приюта нежную собаку Малышку или ласкового кота Фокуса

Два чудесных питомца ждут рождественского чуда — встречи со своими хозяевами. Поздравляем тебя, читатель, с прошедшими и грядущими праздниками! А в качестве подарка — продолжаем знакомить с самыми удивительными животными из московских приютов.

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