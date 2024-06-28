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Нестеров о лимите в 5 легионеров: «У молодых будет меньше шансов, конкуренция станет больше. Но это будет хорошим стимулом, чтобы работать усерднее»

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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