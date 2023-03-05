Спикер оперативного командования «Восток» ВСУ: Оборона Бахмута будет перестроена, отвода войск из города не будет

Отвода подразделений ВСУ из Бахмута (Артемовска) не будет, оперативное командование "Восток" приняло решение оборонять город и намерено выстроить новую оборону.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии