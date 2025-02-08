Прогноз погоды в Крыму на 8 февраля В Симферополе -2 и пасмурноВ Севастополе +1 и облачно с прояснениямиВ Евпатории 0 и небольшой снегВ Черноморском -1 и облачно с прояснениямиВ Джанкое -2 и небольшой снегВ Ялте +4 и облачно с прояснениямиВ Алуште +4 и облачно с прояснениямиВ Керчи 0 и ясн.