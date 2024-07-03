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Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов. В пользу обанкротившейся «дочки»

Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов. В пользу обанкротившейся «дочки»

Арбитражный суд Москвы обязал Google International LLC вернуть ООО «Гугл» 10 миллиардов рублейАрбитражный суд Москвы признал незаконной сделку по выплате дивидендов российским юрлицом ООО «Гугл» в адрес материнской компании Google International LLC и обязал вернуть 10 миллиардов рублей в конкурсную массу своей обанкротившейся «дочки».

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