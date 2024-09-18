В школе №412 в Петергофе открыли «Парту Героя», которая будет напоминать ученикам о подвиге одного из выпускников – Александра Яременко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В школе №412 в Петергофе открыли «Парту Героя», которая будет напоминать ученикам о подвиге одного из выпускников – Александра Яременко.