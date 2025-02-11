В окружении рассказали, что произойдет с наследством Яниса Тиммы, которое перешло в руки Седоковой

Адвокаты семьи Яниса Тиммы, Алла Салихова и Маргарита Гаврилова, а также его отец Райтис Тимма, озвучили детали финансовых аспектов жизни покойного спортсмена, включая его щедрые вложения в бывшую супругу, певицу Анну Седокову.
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