В окружении рассказали, что произойдет с наследством Яниса Тиммы, которое перешло в руки Седоковой

Адвокаты семьи Яниса Тиммы, Алла Салихова и Маргарита Гаврилова, а также его отец Райтис Тимма, озвучили детали финансовых аспектов жизни покойного спортсмена, включая его щедрые вложения в бывшую супругу, певицу Анну Седокову.