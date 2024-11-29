«В руководстве РФ должна быть вражда и эгоизм, как среди эмиграции» – эстонский депутат

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Комментарии
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Sergiy Che
Хорошо описал принципы западной &quot;дэмократии&quot;)) Правда кроме срача &quot;избранников&quot; и партий забыл указать там ща главное - кого бы там не избрали они все просто холуи Пиндостана и что оттеда прикажут - то и бегут спотыкаясь исполнять...))
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