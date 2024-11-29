«В руководстве РФ должна быть вражда и эгоизм, как среди эмиграции» – эстонский депутат

Политнавигатор Российское государство не может считаться полноценным, потому что в парламенте РФ слишком мало открыто враждующих между собой эгоистичных политиков.
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