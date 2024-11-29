«В руководстве РФ должна быть вражда и эгоизм, как среди эмиграции» – эстонский депутат

Sergiy Che

Хорошо описал принципы западной "дэмократии")) Правда кроме срача "избранников" и партий забыл указать там ща главное - кого бы там не избрали они все просто холуи Пиндостана и что оттеда прикажут - то и бегут спотыкаясь исполнять...))