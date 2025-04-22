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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Немецкая биатлонистка Марион Визенсартер завершила карьеру

Немецкая биатлонистка Марион Визенсартер объявила о завершении карьеры в 30 лет. Визенсартер – бронзовый призер юниорского ЧМ-2013 в гонке преследования, серебряный призер чемпионата Европы-2021 в смешанной эстафете, а также чемпионка мира по летнему биатлону-2023 в суперспринте.

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