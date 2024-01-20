СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

На данный момент подопечные Романа Ротенберга сыграли 53 матча и набрали 72 очка в активе. Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал вторым клубом, обеспечившим себе место в плей-офф Кубка Гагарина.