"Накрывает мощно": ливень с градом пришел в Приморье в эти минуты - видео

"Накрывает мощно": ливень с градом пришел в Приморье в эти минуты - видео

Жители Приморья рассказали о сильном ливне с градом, который пришел в край буквально в эти минуты. Так, очевидцы отметили, что интенсивные осадки они заметили в поселке Пограничном, а многие пользователи сразу принялись бурно обсуждать увиденное.

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