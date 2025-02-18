Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Визит министра финансов Соединенных Штатов Скотт Бессента в Киев может стать концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для журнала Responsible Statecraft.