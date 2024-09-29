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Китай

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В Пекине состоится торжественная церемония вручения государственных орденов и почетных званий, на которой будет присутствовать Си Цзиньпин

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- В 10:00 воскресенья, в преддверии 75-й годовщины основания КНР, в Пекине в Доме народных собраний состоится торжественная церемония вручения государственных орденов и присвоения государственных почетных званий, на которой будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

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