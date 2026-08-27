Очень много смешных фото, от которых ржать охота и корове, и волчице, и жучку, и червячку, и медведице! фото: соцсетиЗвери не только санитары леса или прерий с океанами, но и врачеватели человечьих душ, разгонщики туч с самых хмурых лбов и настройщики на безоблачный лад.