Эксперт заявил, что у КНДР нет потребности восстанавливать связи с США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Северная Корея не испытывает потребности в восстановлении связей с США, и КНДР способен получить все, в чем нуждается, от России и Китая, заявил политолог и международный эксперт Алексей Кочетков в беседе с РЕН ТВ.
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