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Эксперт заявил, что у КНДР нет потребности восстанавливать связи с США

Эксперт заявил, что у КНДР нет потребности восстанавливать связи с США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Северная Корея не испытывает потребности в восстановлении связей с США, и КНДР способен получить все, в чем нуждается, от России и Китая, заявил политолог и международный эксперт Алексей Кочетков в беседе с РЕН ТВ.

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Комментарии
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Eduard
Правильно,
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13 час.
Eduard
Связаться с США,это значит зависитт от США,как они в вассалов всех превратили.Мало,что все покупают американские товары(это не подарки),так ещё что-то Америке должны!
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13 час.

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