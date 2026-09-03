Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве двух подозреваемых в мошенничестве с ущербом более 3,4 млн рублей

В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился житель столичного района Свиблово. Мужчина сообщил, что его 16-летний сын был обманут мошенниками.

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