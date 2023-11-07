Лидеры ХАМАС приехали в Турцию для встречи с Эрдоганом

Лидеры палестинского исламистского движения ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыли в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают палестинские источники.
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