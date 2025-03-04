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Полковник Ходаренок: украинский подводный дрон с перископом угрожает кораблям ЧФ

Полковник Ходаренок: украинский подводный дрон с перископом угрожает кораблям ЧФ

Конфликт на Украине породил множество новых классов вооружений, от FPV-дронов до катеров-камикадзе. Теперь этот список пополнился подводными дронами, похожими на что-то среднее между торпедами и субмаринами.

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