Москвичи резко заинтересовались поездками в один провинциальный город

Туристический поток в Суздаль в июне вырос на 53 процента по сравнению с прошлым годом. О том, что россияне резко заинтересовались поездками в провинциальный город, сообщает «Мегафон», исследование есть в распоряжении «Ленты.
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