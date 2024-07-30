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Москвичи резко заинтересовались поездками в один провинциальный город

Москвичи резко заинтересовались поездками в один провинциальный город

Туристический поток в Суздаль в июне вырос на 53 процента по сравнению с прошлым годом. О том, что россияне резко заинтересовались поездками в провинциальный город, сообщает «Мегафон», исследование есть в распоряжении «Ленты.

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