Евросоюз вложит €800 млрд в оборону после сокращения помощи Украине США

Евросоюз планирует перевооружение на €800 млрд из-за снижения поддержки США Украине. Урсула фон дер Ляйен представила эту инициативу, которая может увеличить стоимость заимствований в Европе и привести к росту задолженности в странах ЕС.
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