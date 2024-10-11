Камбоджа не является центром наркотуризма — силовик

Камбоджа не является центром наркотуризма, заверил генерал-лейтенант Неак Ютхеа, заместитель генерального секретаря и пресс-секретарь Национального управления по борьбе с наркотиками (NACD) Камбоджи 11 октября в интервью Khmer Times.
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