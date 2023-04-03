Ванилла SU

242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Палкина (Белякова)
    Очень хорошая подборка, спасибо.Многие леди с пыш...
  • Воробей
    Чтобы себя могло получиться менять, в этом специфическом отношении, необходимо практиковать систематическую разрядку ...Полезные советы п...
  • Воробей
    Интересно, что автор статьи даже не упомянул концепцию Творца, который задумал и с тех пор непрерывно творит Творение...В чём смысл жизни...

Унижения и наказания ни к чему хорошему не приводят

Унижения и наказания ни к чему хорошему не приводят

﻿﻿Унижения и наказания ни к чему хорошему не приводят. Увы, для многих родителей такие меры в воспитании до сих пор кажутся правильными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх