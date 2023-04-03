Унижения и наказания ни к чему хорошему не приводят. Увы, для многих родителей такие меры в воспитании до сих пор кажутся правильными.
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