АТОР объявила: зимние туры в Египет подорожают на 20%

Майя Ломидзе из Ассоциации туроператоров России заявила, что зимние туры в Египет подорожают на 20% из-за высокого туристического сезона и роста спроса.
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