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Новый речной порт построят в Северном Тушине

Новый речной порт построят в Северном Тушине

В районе Северное Тушино появится новый речной порт. Для его строительства внесены изменения в правила землепользования и застройки, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

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