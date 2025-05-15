Новый речной порт построят в Северном Тушине

В районе Северное Тушино появится новый речной порт. Для его строительства внесены изменения в правила землепользования и застройки, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
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