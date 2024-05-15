Залп из-под воды: начало ядерного Апокалипсиса или его логичное завершение? Сегодня такое время, когда рушатся военные доктрины одна за другой и вчерашнее грозное на поле боя оружие становится чем-то уязвимым и даже беспомощным перед изменениями, которые несет военно-технический прогресс.
Залп из-под воды: начало ядерного Апокалипсиса или его логичное завершение?
Комментарии
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Александр Макеев
Очень захватывающий сценарий! Да здравствуют российские подлодки, МБР, Ланцеты и прочие игрушки против ненавидящих человечество либералов извращенцев нацистов США-НАТО! 👍
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16 час.
Владимир Елкин
Если бить первыми, то по "велико"британии, утопив её в Атлантике! Тогда, может, и атомной войны вообще не будет! Кому захочется повторить участь бритов?
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16 час.
Юрий Ильинов
Путин сказал, что наши ракеты летят быстрее ихних. Они не смогут нас опередить. А мы будем до конца надеяться на их благоразумие.
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13 час.
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