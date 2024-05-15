Залп из-под воды: начало ядерного Апокалипсиса или его логичное завершение? Сегодня такое время, когда рушатся военные доктрины одна за другой и вчерашнее грозное на поле боя оружие становится чем-то уязвимым и даже беспомощным перед изменениями, которые несет военно-технический прогресс.