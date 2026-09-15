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Юрист Васильчук объяснил, что правовой режим шлагбаума зависит от того, кому принадлежит земельный участок

Юрист Васильчук объяснил, что правовой режим шлагбаума зависит от того, кому принадлежит земельный участок

Установка шлагбаума и организация платной парковки во дворе многоквартирного дома вызывают много споров среди жильцов.

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