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Царьград

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Русский драмтеатр в Улан-Удэ поставит спектакль «Время героев» о бойцах СВО

Русский драмтеатр в Улан-Удэ поставит спектакль «Время героев» о бойцах СВО

Русский драматический театр имени Николая Бестужева поставит спектакль по пьесе в одном действии «На выписку» современного драматурга из Владивостока Николая Пинчука.

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